WBCとMLBが19日、共同でインスタグラムを更新。野球の世界一を決めるワールド・ベースボール・クラシック(WBC)開幕を前に、前回大会での名場面トップ10を発表しました。準決勝メキシコ戦での逆転勝利や大谷翔平選手の二刀流などで、日本中を盛り上げ、優勝を果たした侍ジャパン。感動を呼ぶ場面が並ぶ中、トップ5には日本代表対メキシコ代表の準決勝3シーンが入りました。第5位には、5回ウラ岡本和真選手が放ったフェンスを越える