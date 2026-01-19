Bリーグ・オールスター戦バスケットボールのBリーグは18日、オールスター戦を長崎市ハピネスアリーナで開催。「B・WHITE」が「B・BLACK」に133-122で勝利した。この試合は開始6秒でいきなり“アンスポ”のパフォーマンスが飛び出し、お祭りならではの光景にファンも笑いを誘われていた。試合開始直後だった。ボールを持っていた「B・WHITE」の渡邊雄太に、相手の吉井裕鷹が猛烈に迫った。ハグするような形で接触した。レフェリ