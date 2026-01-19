今春３月に開催される第６回ＷＢＣへ向け日本、米国、韓国などの主要出場各国からは、ロースター入りメンバーの発表が相次ぐ時期になってきた。その中でも世界的に大きなインパクトを与えたのは、昨季限りでドジャースを引退しプロとしてのキャリアを終えたレジェンド左腕、クレイトン・カーショー投手の米国代表入りのニュースだ。米メディア「スポーツネット」も「若い才能が揃うトップ投手陣たちに、ベテランだけが持つ価値