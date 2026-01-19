キアヌ・リーヴスと交際中の芸術家アレクサンドラ・グラントが、インスタグラムにて、ニューヨークのアイコニックなスケート場でのデート＆キス写真を公開。ファンをキュンキュンさせているようだ。【写真】キアヌ・リーヴス、恋人とレッドカーペット登場でラブラブ現地時間1月13日の投稿で、アレクサンドラがニューヨークのロックフェラーセンターのスケート場にて、巨大クリスマスツリーをバックにキアヌとスケートデートを