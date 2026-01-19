立憲民主党と公明党がつくる「中道改革連合」は2026年1月19日、綱領を発表した。しかし、立憲が行っていた衆院選挙区の候補者の「緊急公募」が18日で締め切られていることに、疑問の声が寄せられている。「全国の志ある仲間の皆さんと、ともに歩みを進めていきたい」立憲民主党の安住淳幹事長と公明党の西田実仁幹事長は会見で、中道改革連合の綱領を発表。「一人ひとりの幸福を実現する、持続的な経済成長への政策転換」「現役世