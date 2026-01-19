ロッテ・木村優人投手（２０）が１９日、ロッテ浦和球場で今年初めてブルペン入りして、１５球を投げた。屋外ブルペンに入った午前１０時頃の気温は約７度だったが、気合の半袖姿で投球。６割くらいの力の入れ具合で投げ「実戦が１か月後なので、それに向けて投げたいと思い、今日入りました。めちゃくちゃいい感じです。去年と比べても全然違います。強くもなっています」と手応えを明かした。霞ケ浦から２３年ドラフト３位