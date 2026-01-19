ＪＲＡは１月１９日、根岸Ｓ・Ｇ３（２月１日、東京競馬場・ダート１４００メートル）に出走を予定しているフェブランシェ（牝６歳、大井・藤田輝信厩舎、父リアルスティール）の騎乗予定騎手がルメールに決まったと発表した。中央に在籍時は４戦でコンビを組み２勝を挙げている。ルメール騎手がＪＲＡで地方所属馬に騎乗するのは、２４年チャンピオンズＣ（ミックファイア１３着）以来。フェブランシェは昨年７月のスパーキ