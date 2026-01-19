１９日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、この日夕方に高市早苗首相（自民党総裁）が会見することを報じた。２３日に招集の通常国会の冒頭で衆議院を解散し、２月８日投開票の総選挙を行うことを発表すると見られる今回の会見について、コメンテーターで出演の菅政権で総理補佐官を務めた帝京大法学部教授の柿崎明二氏は「選挙をやりますと言うと思います。１００（％）でいいと思います。