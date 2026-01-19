プロボクシングのＷＢＯ女子世界スーパーフライ級１位・チャオズ箕輪（３８）＝ワタナベ＝が、次戦（未定）に向けて米ロサンゼルスで合宿を行っている。期間は１月１３日から３１日まで。当地のサウス・エル・モンテ・ボクシングクラブで元ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界ミドル級統一王者ゲンナジー・ゴロフキン（カザフスタン）のトレーナーを務めていたベン・リラ氏の指導を受け、今後のステップアップを見据えて技術面とフィジカ