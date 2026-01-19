マット・デイモンの妻ルシアナは、夫と出会う前はベン・アフレックの方が素敵だと思っていたという。2003年にフロリダ州マイアミのバーで知り合ったマットとルシアナ。交際数カ月後に、マットはルシアナの親友を紹介され、その親友が1997年の映画「グッド・ウィル・ハンティング」の中でマットがタイプ、ルシアナはベンの方が好みだったことが発覚したそうだ。 【写真】幼なじみの2人肩組みショットのマット・デイモン