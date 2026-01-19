18日まで行われた大学入学共通テストの福岡県内の会場で、受験生が試験問題をスマートフォンで撮影する不正行為を行っていたことが分かりました。警察は、この受験生から任意で事情を聞いています。大学入試センターによりますと、福岡県内の大学入学共通テストの会場で18日午後、数学の試験中に1人の受験生が足の間にスマートフォンを隠し持って使用しているのを試験監督が発見しました。スマートフォン