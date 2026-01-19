「ほぼネイキッド！」……そんな言葉が、現地時間1月11日にロサンゼルスで開催された「ゴールデン・グローブ賞」授賞式の夜、瞬く間に飛び交った。レッドカーペットに現れた女優のジェニファー・ローレンス（35）は、バストとヒップがかろうじて見えない姿で登場。遠目には、ほぼヌードにも見えるほどの大胆なデザインで、会場のみならずSNSでも一気に注目をさらった。【写真】「ほぼ裸！」な大胆ドレス姿で登場したジェニファー。