◆安保協力で主権問題を伏せられるのか絶対的「乙」の欧州はまず対応策に注力している。「アークティックセントリー（Arctic Sentry）」構想が代表的な例だ。ベルギーのテオ・フランケン国防相はバルト海監視モデルのバルティックセントリーを北極にも適用しようと提案した。米国と欧州国家が共にグリーンランドを含む北極圏域を守ろうということだ。主権をめぐる葛藤を安保協力で対応し、中・ロの脅威のために米国がグリーンラン