週明け１９日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比１２．０９ポイント（０．２９％）高の４１１４．００ポイントと５日ぶりに反発した。中国経済対策の期待感が相場を支える。取引時間中に公表された中国の重要経済指標が国内経済の不透明感を強めさせる内容だったことを受け、当局が追加の景気対策を打ち出すとの思惑が広がった。市場では、２月の春節前に金融緩和が実施されるとの見方もある。中国国