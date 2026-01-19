車の中で女性に性的暴行を加えたなどとして、在宅起訴されたお笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバー斉藤慎二被告(43)の初公判が3月13日に東京地裁で開かれることが決まりました。斉藤被告は2024年7月、東京・新宿区の路上に駐車していた車の中で、20代の女性に性的暴行を加えたなどとして、不同意性交と不同意わいせつの罪で、2025年3月、東京地検に在宅起訴されています。捜査関係者によりますと、斉藤被告はテレビ番組