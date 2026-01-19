韓国人気ドラマ「ＳＫＹキャッスル」や「梨泰院クラス」に出演し人気上昇も、過去のいじめ加害疑惑が浮上し活動を休止していた俳優のキム・ドンヒ（２６）が４年ぶりに活動を再開すると１９日、現地メディアのＭＢＣ芸能などが報じた。キム・ドンヒの新所属事務所・ｎｅｏｓエンターテインメントはこの日「俳優・キム・ドンヒと専属契約を結び、今後マネジメントおよび演技活動全般を担当することになった」と公式発表したとい