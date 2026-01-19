巨人ヘッドコーチなどを歴任した元木大介氏（54）が、自身のYouTube「元木大介チャンネル」を更新。視聴者の質問に答え、巨人でメンタル最強選手と課題を残す選手を明かした。メンタルが強いと思った選手を聞かれ、元木氏は「やっぱり松井（秀喜）が強かった」と、現役時代の同僚を挙げた。「アウトになろうが、もちろん（そのとき）悔しがるのは当たり前だけど、次の日には忘れて、その分バット振ってる」と振り返った。