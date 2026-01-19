コンビニに設置されたクレーンゲーム（ファミリーマート提供）ファミリーマートはクレーンゲームなど景品が取れるゲームを置く店舗を近い将来、現在の約3倍の5千店規模に拡大する方針を表明した。「遊べるコンビニ」の新機軸を打ち出し、人気アニメと協業してその世界を表現した店舗も増やす。国内コンビニ市場は飽和状態で、「娯楽などの付加価値を付けることが戦略として必要だ」（細見研介社長）と判断した。日本アミューズ