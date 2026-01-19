国際バイアスロン連合（IBU）は18日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の国・地域別の出場枠を発表し、日本は男女とも自力での獲得はならなかった。出場枠は昨季と今季の国際大会の成績で決まり、繰り上がりによる出場は22日以降に発表される。日本連盟によると、男子の立崎幹人、山本大晴（ともに自衛隊）が代替候補の2、3番手につけている。繰り上がりがなければ、1964年インスブルック大会から続いた日本の連続出場が途切れる。