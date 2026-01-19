―［連載『孤独のファイナル弁当』］― 『孤独のグルメ』原作者で、弁当大好きな久住昌之が「人生最後に食べたい弁当」を追い求めるグルメエッセイ。今回『孤独のファイナル弁当』として取り上げるのは新潟からの最高のお土産弁当。果たして、お味はいかに？◆孤独のファイナル弁当 vol.13 「新潟からの最高のお土産弁当」取材で新潟のおいしい米を食べさせる店に行った。契約農家の無農薬のコシヒカリを、選び抜いた湧き水を使