JR東日本は20日から強風や降雪が見込まれるため、県内の在来線について運休や遅れなどの可能性があるとしています。（19日午後4時6分現在）◆特急いなほ20日は、遅れや運休が発生する可能性。（なお20日は、全列車が酒田～秋田駅間で区間運休）◆羽越本線20日（新発田～酒田駅間）は、早朝から夜にかけて遅れや運休が発生する可能性。◆上越線21日（長岡～水上駅間）、終日遅れや運休が発生する可能性。◆磐越西