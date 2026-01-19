コマネチさんがインスタで軽やかな動きを披露した(C)Getty Images元体操女王で「白い妖精」と呼ばれたナディア・コマネチさんが自身のインスタグラムを更新し、白いレオタードを着用しながら曲に合わせて軽やかに動く姿を公開している。【動画】「あなたは永遠のレジェンド」コマネチの白レオタード姿をチェック64歳になったコマネチさんは、1976年のモントリオール五輪で体操女子で史上初の10点満点を叩き出したレジェンドだ