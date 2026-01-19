韓国代表としての活躍が期待されたキム・ハソン(C)Getty Images間近に迫ったワールド・ベースボール・クラシック（WBC）、ひいては新シーズンの開幕にも暗い影を落とすショッキングなアクシデントが発生した。現地時間1月18日、ブレーブスは、韓国人内野手のキム・ハソンが、母国滞在中に右手を負傷し、中指の断裂した腱を修復する手術を緊急で受けたと発表した。【動画】驚異の守備範囲キム・ハソンの圧巻の背走キャッチシー