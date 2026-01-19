秋元康さんがプロデュースする、昭和歌謡＆平成ポップスグループ「MATSURI」の渡辺真さん、橋爪健二さん、小野寺翼さん、松岡卓弥さん、鈴木渉さん、柳田優樹さんの６人が「スカルプＤボーテ」のアンバサダー就任発表会に登壇しました。CDデビューから今月２２日で１年を迎えるなか、初めて企業アンバサダーに就任した６人。【写真を見る】【MATSURI】ファンからの呼び名に小野寺さんドヤ顔「天使って呼ばれてます」柳田さんは赤