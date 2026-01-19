ロッテのドラフト4位・桜井ユウヤ内野手（昌平）が任天堂のゲーム「大乱闘スマッシュブラザーズSpecial」のファイター「デデデ」が持つハンマーをイメージしたバットで夢の本塁打王を目指す。新人合同自主トレ第3クール第2日の19日、ロッテ浦和球場での練習後に取材に応じ、プロで使用するバットについて「スマブラのデデデってわかりますか？それが持ってるハンマーみたいなのがあるんですけど、当たりそうじゃないですか。そう