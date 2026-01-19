中国政府は、去年1年間のGDP＝国内総生産の実質成長率について、プラス5.0%だったと発表しました。5%前後とした政府目標を達成した形です。中国政府の発表によりますと、去年のGDPの実質成長率は前の年と比べ、プラス5.0%でした。政府は「プラス5%前後」という目標を掲げていましたが、中国国家統計局の康義局長は会見で、「経済は圧力に耐えて前進し、主要な目標は円満に達成された」とする見方を示しました。中国の去年1年間の輸