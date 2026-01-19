昨季限りでプロ野球ロッテを自由契約となった荻野貴司外野手（40）が今季はチェコの野球リーグで現役を続行することが19日、決まった。所属する「ドラツィ・ブルノ」が獲得を発表した。取材に「日本で16年間やってきたことを生かして、チェコ野球の発展につなげられれば。楽しみ」と抱負を語った。荻野は奈良・郡山高から関学大、トヨタ自動車を経てドラフト1位でロッテに2010年に入団。21年には最多安打、盗塁王に輝いた。昨