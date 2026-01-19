日韓の遺族が参加して海底炭鉱「長生炭鉱」の坑口前で行われた追悼集会＝2024年10月、山口県宇部市【ソウル共同】韓国の尹昊重行政安全相は、1942年の水没事故で朝鮮人労働者を含む183人が犠牲になった山口県宇部市の海底炭鉱「長生炭鉱」で、遺骨収集などの調査を続ける日本の民間団体「長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会」に政府として褒賞を授与する方針を示した。聯合ニュースが19日報じたインタビューで明らかにした。尹氏