中国は世界経済にどのような影響を与えているのか。ジャーナリストのベサニー・アレンさんは「中国共産党は14億の巨大市場を政治的に利用している。反感を買って市場から締めだされないためにも、企業は指導部の顔色を窺いながら商売をする必要がある」という――。（第1回）※本稿は、ベサニー・アレン『中国はいかにして経済を兵器化してきたか』（草思社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Ekaterina Chizhevskay