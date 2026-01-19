高齢化が進む日本では、とくに認知症予防についてのニーズが高い。残念ながらこれまでは、医学的・科学的根拠のある有効な予防法は少ないとされてきた。しかし認知症の専門医として診療をする内田直樹さんは「さまざまな研究や論文によって、認知症予防の『朗報』を伝えられる状況になってきた」という――。※本稿は、内田直樹『脳にいいスマホ認知症をスマホで予防する』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。写真＝