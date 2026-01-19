日本マクドナルドは1月26日から、平日ランチ限定のセット「ひるまック」を対象に、「マックフライポテト」Mサイズと「ドリンク」Mサイズを、それぞれ無料でLサイズにアップできるキャンペーンを実施する。【この記事の写真すべてを見る】ひるまックビッグマック、ひるまックてりやきチキンフィレオ、選べるサイドメニューなど画像3点はこちらキャンペーン期間は1月26日〜30日の5日間限定。通常はポテト、ドリンクともにLサイズへ