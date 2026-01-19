ソフトバンク・柳田悠岐外野手が１９日、大分・佐伯市内での自主トレを公開。２６年が７年契約の最終年となるプロ１６年目への意気込みを語った。２５年は右けい骨骨挫傷で長期離脱。２０試合の出場で、規定打席には２年連続届かなかった。「危機感があります。（プロは）３年やって一人前と言うじゃないですか。３年ダメだったら終わりでしょ」と、３７歳は悲壮な決意を明かした。ただ、生涯打率（４０００打数以上）で現役ト