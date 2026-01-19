女優の山口智子が１８日放送のＴＢＳ系「日曜日の初耳学」（日曜・午後１０時）に出演し、大ヒットドラマ「ロングバケーション」（１９９６年）当時を振り返った。木村拓哉とのダブル主演で大人気となったが、山口本人は「ごめんなさいしかなかった」と明かした。元々が「自信のなさの塊」で、演技にも役作りもできていないと感じていた。「ロンバケ」の後、８年間は勉強したい、世界を知りたい、旅をしたい気持ちが強まった。