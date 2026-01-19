タレントのホラン千秋が１９日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）にゲストとして生出演。昨年３月いっぱいでキャスターを卒業した番組に１０か月ぶりの“里帰り”を果たした。この日、前に放送の「ゴゴスマ」石井亮次キャスターとの番組またぎで「Ｎスタ」メインキャスターを務める井上貴博アナウンサーとともに画面に登場。「あれ？」と驚く石井アナに「びっくりしてる〜」と爆笑したホラン。