西日本と東日本ではここ数日、季節外れの暖かさが続いていましたが、それも今日19日までです。明日20日は二十四節気の一つ「大寒」で、暦に合わせるかのように厳しい寒さが戻るでしょう。一年の中で最も寒い頃とされますが、少なくとも向こう一週間は、気温が真冬の平年にすら届かない日が多くなる見込みです。明日20日にかけての寒暖差に加え、その後の厳しい寒さで体調を崩さないように、十分ご注意ください。季節外れの暖かさに