高松競輪のPR隊が19日、大阪市北区のスポニチ編集局を訪れ、小松島競輪場のG3「玉藻杯争覇戦in小松島」（29日〜2月1日）をアピールした。高松競輪場が改修工事中のため、小松島競輪で開催される今大会。昨年のKEIRINグランプリの覇者で大会連覇を目指す郡司浩平をはじめ、古性優作、吉田拓矢とS級S班3人が集結する。中四国からは犬伏湧也や町田太我、地元記念となる香川雄介らが迎え撃つ。第17代高松ゆめ大使の大浦鈴花さ