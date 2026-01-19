◇WTTスターコンテンダー ドーハ(13日〜18日、カタール)女子シングルスの決勝戦が日本時間18日に行われ、マカオの朱雨玲選手(世界ランキング5位)が佐藤瞳選手(同29位))に対し逆転優勝を果たしました。朱雨玲選手は、準々決勝では芝田沙季選手(同47位)と、準決勝では大藤沙月選手(同14位)とそれぞれ対戦。決勝を含めると3人の日本人選手との対戦にすべて勝利しました。朱雨玲選手は、今シーズンから張本美和選手や平野美宇選手らも