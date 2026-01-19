「手続きは完璧だったはずなのに……」住民税決定通知書を確認したAさんは、ふるさと納税の控除が反映されているにもかかわらず、自己負担額が想定の2,000円を大きく上回っていることに気づきました。その原因は、シミュレーションの入力ミスや制度の誤解ではなく、iDeCoや家族構成を踏まえた節税によって生じた計算上のズレでした。なぜ、このようなトラブルが起きたのかをCFPの岩切健一郎氏が解説します。「今年も同じ年収のはず