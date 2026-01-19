報酬を受ける約束で、自身名義のキャッシュカードを指定された場所に郵送し譲り渡した疑いで、高松市屋島西町の無職の男（32）が逮捕されました。 警察によりますと、男は昨年（2025年）10月4日ごろ、報酬を受ける約束で、氏名不詳者に対し、自身名義のキャッシュカード2枚を入れた封筒を指定された場所に郵送し譲り渡すとともに、LINEで暗証番号を伝えた疑いが持たれています。警察はきょう（19日）男を犯罪による収