女優山口智子（61）が、18日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。夫の俳優唐沢寿明（62）とともに設立した新会社について話した。山口と唐沢は95年に結婚。事務所から独立し、唐沢とともに今年1月に会社を設立。「TEAM KARASAWA」と名付けた。「2人の唐沢がいる、ということで」と社名の意味を述べた山口。「還暦を機に、本当に原点回帰しようと夫婦で思い立ちまして。新しいあらゆる分野の出会いをぐいぐい引き