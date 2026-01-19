日本ハムから巨人にFA移籍した松本剛外野手（32）が19日、沖縄・伊江島の「伊江村野球場」での自主トレを公開した。「打撃メインで考えていて、トレーニングも含め、打撃につながる取り組みを12月からしている」と語った。この日は午前9時に練習を開始し、ダッシュやノックを実施。昼休憩を挟んで午後は打撃練習に取り組み、みっちり汗を流した。出場66試合で打率・188と低迷した昨季からの巻き返しを図るべく、このオフは打撃