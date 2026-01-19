ウクライナ代表ＤＦオレクサンドル・ジンチェンコ（２９）が、オランダ１部アヤックス入りする見通しとなった。今季は保有元であるイングランド・プレミアリーグのアーセナルからレンタル移籍で同一リーグのノッティンガム・フォレストでプレーしていたが、移籍市場に詳しいイタリア人ジャーナリスト、ファブリシオ・ロマーノ氏が自身のＸ（旧ツイッター）に１８日にアヤックス入り情報をアップした。「アヤックスがアーセナル