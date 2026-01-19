【モデルプレス＝2026/01/19】「第49回日本アカデミー賞」の授賞式に先立ち、1月19日15時に優秀賞および新人俳優賞などの受賞者・作品が発表。新人俳優賞には、河内大和、白山乃愛、中島瑠菜、坂東龍汰、松谷鷹也、見上愛、森田望智の7人が選ばれた。【写真】「日アカ」47歳で新人俳優賞「８番出口」出演話題の俳優◆「日本アカデミー賞」新人俳優賞発表新人俳優賞は、原則として映画初出演であるかどうかにかかわらず、主演・助演