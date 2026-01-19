2月総選挙は「自民VS中道改革」という、これまでとはガラリと変わる対決になったが、有権者はどう動くか。2026年1月19日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）で、選挙分析で定評のあるJX通信社の米重克洋代表取締役が予想した。公明の票「小選挙区の情勢に大きく影響を与える」米重氏は「前回の衆院選挙（2024年）を見ると、公明票は選挙区ごとに平均で約2万票あった。仮にすべての票が中道改革の候補に移った場合