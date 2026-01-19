関東は明日20日(火)から次第に寒気が流れ込み、今シーズン最強で最長の寒波となるでしょう。春の暖かさから一転して真冬らしい寒さが続き、北部の山では警報級の大雪となるおそれがあります。影響が長引くため、気象情報や交通情報はこまめに確認してください。今季最強・最長の寒波が襲来明日20日(火)は二十四節気の大寒(だいかん)で、一年のうちで最も寒い頃です。暦に合わせるかのように、今シーズン最も強い寒気が流れ込むでし