ドル円１５７．８０近辺、ユーロドル１．１６３０近辺＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は157.80近辺、ユーロドルは1.1630近辺で推移している。レンジは、ドル円が157.43から157.97まで、ユーロドルは1.1573から1.1638までとなっている。いずれも先週末からはドル安方向に振れている。ただ、ドル円に関しては円売り圧力が次第に優勢になっており、対ドルでの下げ幅を縮小している。一方、ユーロド