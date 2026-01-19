◆大相撲▽初場所９日目（１９日、両国国技館）東十両７枚目・栃大海（春日野）は、同３枚目・藤凌駕（藤島）に押し出されて、３勝６敗となった。土俵下へ転落した際に右膝を負傷。立ち上がることができず、車いすに乗せられて花道を下がった。その後は相撲診療所に運ばれ、手当てを受けた。栃大海は春日野部屋の唯一の関取。部屋は１９３５年夏場所から関取が途絶えていない。