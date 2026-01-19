東京六大学野球リーグ・慶大の４番を務め、カブスとマイナー契約を結んだ常松広太郎外野手（４年＝慶応湘南藤沢）が１９日、神奈川・横浜市内の同大で記者会見を行った。内定を得ていた米金融業界大手のゴールドマン・サックス（ＧＳ）を選ばず、米球界挑戦という異例の道を選んだ若武者。長い選考期間を経て内定に至っていただけに、カブスからオファーを受けた翌日には同社を訪問し、これまでの感謝や自身の率直な思いを伝え