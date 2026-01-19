昨季限りでロッテを退団した荻野貴司外野手（４０）が、チェコ野球「ドラチ・ブルノ」に移籍することが１９日、同球団の公式ＳＮＳで発表された。球団は前日から現地時間の同日午前８時に「衝撃的ニュース」の発表を告知しており、「チェコ野球史において最も重要な移籍の一つを完了させた。クラブは誇りをもって、日本プロ野球の長年のスターであり、その世代を代表するリードオフマンの１人である荻野貴司選手の加入を発表しま