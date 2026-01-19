就任当時の田中監督ハンドボール界を席巻しているチームがある。リーグ５連覇、日本ハンドボール選手権大会６連覇と圧倒的な強さを見せているのが国内トップリーグのリーグＨに所属する豊田合成ブルーファルコン名古屋だ。ここ数年の成績を見てみよう。2015-1616試合5勝11敗7位2016-1716試合7勝8敗1分5位2017-1824試合15勝6敗3分4位2018-1924試合18勝5敗1分3位2019-2027試合17勝5敗5分3